Algunos participantes de Gran Hermano Chile han decido tomar un camino más musical en sus carreras tras salir del encierro. Fran Maira es una de ellas y Alessia Traverso también.

Y es que recientemente, la casi finalista del programa, estrenó su primer single tras salir del programa llamado “eX”. Junto con el estreno de un video musical, la ex The Voice presentó una canción que rápidamente se hizo popular entre los fanáticos del reality show.

Lo que muchos no saben es que, finalmente, la cantante ahora estaría pasando un mal momento tras el estreno de su primera canción.

Enfrenta un mal momento económico

Recientemente, un video de un en vivo de TikTok de Alessia se hizo viral. En este la joven habló sobre su experiencia, con todo lo que significó realizar este nuevo proyecto.

Fue aquí que reveló que se encontraba pasando un muy mal momento económico y con bastante estrés debido a que todos sus ahorros se fueron en el lanzamiento de su videoclip y single en todas las plataformas.

“Es muy caro un video solamente decente es como… No sé, prefiero no hablar de plata en verdad. Tenía demasiados ahorros porque yo era influencer de antes y siempre ahorré mucho para después tener un pie para un departamento y estaba feliz porque igual me iba bien y más la plata de Gran Hermano y después seguí con las campañas y todo y se me fue todo, todo, absolutamente todo, ya no tengo nada. Pero no importa, es una inversión para lo que amo hacer“, mencionó.

En este mismo en vivo reveló que se sentía en constante estrés por generar dinero, ya que si no hacía más plata no podía avanzar en su carrera, esto sumado a cualquier problema mental que pudiera tener.

Asimismo, ante la pregunta de que en qué gastó todo el dinero que tenía ahorrado reveló que todo se le fue en los sueldos para las personas que la ayudaron a hacer el video y el single posible, como bailarines, managers, fotógrafos y más.

“Uno si gana, si gana en el fondo con YouTube y Spotify, pero no lo suficiente para saldar eso. Lo que uno después gana plata es como cantando en vivo, eso es lo que más da plata, pero no me siento preparada todavía como para hacer un show, necesito tiempo“, agregó.

En este punto nuevamente mencionó el tema del dinero y es que dijo que tenía que tener para contratar una banda y además un buen sonidista, para que se escuche bien en vivo, no como esa presentación que tuvo en TV que fue bastante comentada porque se escuchó mal.

