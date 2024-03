La ex Gran Hermano y Resistiré, Ignacia Michelson, estuvo presente en el evento aniversario de H&M en donde reveló que dejará el país próximamente, asimismo, entregó detalles de sus nuevos proyectos y su paso por el reality de CHV.

La influencer fue consultada por la posibilidad de ingresar al nuevo reality de Canal 13, ¿Ganar o Vencer? en donde señaló que no estaría dispuesta a sumarse. “No iría”.

Asimismo, señaló sobre su paso por Gran Hermano Chile que fue “una muy linda experiencia, conocí gente muy linda y la gente me pudo conocer como realmente era yo”, agregando que sigue en contacto con Cony Capelli. “Hablamos mucho”.

Ignacia Michelson deja Chile

Acerca de sus nuevos proyectos y si estaría dispuesta a reingresar a un espacio de encierro y competencia, la influencer señaló que “Yo soy la Reina de los Realities, la única chilena que ha estado afuera. Así que me voy a fuera, obvio”.

“Me voy afuera, no puedo decir nada, pero ya me van a estar viendo. Tengo una clínica estética, porque no solamente es tele, la tele se acaba”.

Ignacia Michelson apoya a Naya Fácil

Recientemente, la influencer y actual Embajadora de Viña reveló que no se sumaría al nuevo reality de Canal 13, ¿Ganar o Servir? A pesar de ser una de las primeras confirmadas, para cuidar su salud mental. “Uno de mis peores errores fue firmar un contrato para la tele, me tiene mal psicológicamente. Realmente estoy mal, estoy agotada de todo”.

A través de sus historias de Instagram, Michelson fue consultada por sus seguidores por la decisión de Naya, a lo que ella respondió: “Estar en un reality es complicado. Se sabe que hacen cosas para subir rating”, comenzó.

“Por ejemplo: no te gusta el chocolate y te ponen el chocolate ahí siempre para tener una reacción de eso”, añadió, para luego agregar: “si ella está mal y no se sienta capaz, tal vez sea la mejor decisión. Yo también me bajé de uno cuando estaba en Colombia porque no me sentía capaz”.