Un regalo de navidad anticipado recibirán los seguidores de Zoey’s Extraordinary Playlist, ya que se confirmó la fecha en que la serie regresará a la pantalla.

El canal Roku reveló que el miércoles 1 de diciembre la serie volverá para dar la despedida oficial a su historia tras su cancelación y haber sido salvada por la cadena.

“Zoey’s Extraordinary Christimas” será el nombre del especial navideño en donde Zoey intentará pasar su primera navidad sin su padre. En el avance se ve a la protagonista hablando con su mejor amiga Mo cuando la música se apodera de la escena y los personajes cantan y bailan al ritmo de ”it's the most wonderful time of the year” de Andy Williams.

La sinopsis del capítulo señala que “En sus primeras vacaciones sin su padre, Zoey intenta crear una Navidad mágica para su familia como las que solía hacer Mitch”.

Zoey's Extraordinary Christmas será una película de recapitulación para el drama cancelado de NBC y continúa después de los eventos del final de la temporada 2.

La serie es protagonizada por Jane Levy (Zoey), Mary Steenburgen (Maggie), Skylar Astin (Max), John Clarence Stewart (Simon), Alex Newell (Mo), Andrew Leeds (David), Alice Lee (Emily), Michael Thomas Grant (Leif), Kapil Talwalkar (Tobin), David St. Louis (Perry), Peter Gallagher (Mitch) y Bernadette Peters (Deb) están listos para repetir sus roles.