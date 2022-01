Werewolf | La actriz que se unió al especial de Halloween de Marvel para Disney Plus

Durante el mes de noviembre de 2021, Marvel Studios dio a conocer que entre sus planes para este año, está el especial de Halloween que será transmitido por la plataforma de streaming Disney Plus.

Se trata de una producción basada en Werewolf by the Night, la que será dirigida por Kevin Feige, Louis D’Esposito y Victoria Alonso, y contará con el protagonismo de Gael García Bernal, quien se cree dará vida a nada más ni nada menos que a El Hombre Lobo.

Por el momento, no se conocen mayores detalles de la trama, sin embargo, recientemente se confirmó que una destacada actriz se unirá al elenco.

La actriz que se acabar de unir al elenco de Werewolf para Disney Plus

Se trata de Laura Donnelly, actriz que es conocida por su papel principal como Amalia True en la serie de HBO Max, The Nevers. También ha aparecido en las series Britannia y The Fall de Outlander y Brit, así como también en las cintas Tolkien y The Program.

Aunque no se conoce el papel que interpretará, se cree que podría dar vida a Nina Price, quien se convierte en Vampire by Night y es un híbrido entre vampiro y hombre lobo.

Cabe destacar que en el mundo de las novelas, Werewolf by Night tiene dos encarnaciones distintas. El primero es Jack Russel que apareció por primera vez en un número de 1972 de Marvel Spotlight.

La segunda versión fue presentada el 2020 en Werewolf by Night #1, donde es un miembro de la tribu de nativos americanos Hopi cuya familia fue maldecida con licantropía.