Vanessa Aguilera, actriz de "BKN", anuncia en redes sociales que se casó con su novio español

La recordada actriz y cantante nacional, reconocida principalmente por su papel de "Claudita" en la serie juvenil BKN de Mega, se casó en Europa con su novio. La artista publicó fotografías de su enlace en sus redes sociales en donde se llenó de felicitaciones por parte de sus seguidores.

Aguilera contrajo matrimonio en Francia con Manuel Virgilio, quien es un poco mayor que ella, lo que generó titulares en los portales de noticias durante el año pasado, cuando se hizo pública su relación, debido a las criticas que recibió de parte de sus seguidores por la diferencia de edad.

La pareja compartió en Instagram algunas postales sobre el evento, como la fotografía de los anillos que tiene grabado el nombre de cada uno y fotos del matrimonio civil. Sus seguidores le dejaron comentarios felicitándola por esta nueva etapa y no faltaron quienes hicieron un dejarle un guiño a su personaje en la serie. Alguno de los comentarios decían: De Little Claudia a Wife Claudia, felicidades" "Oye y el Seba? ( personaje que en la serie era pareja de Aguilera), "ahora el Seba está llorando escuchando everytime cantado por little Claudia", "¿dónde está la angelina (su madre en la ficción"?", "entraste a la iglesia cantando bacán que si, bacán que no, felicidades Little Claudia". fueron alguno de los comentarios.

Revisa a continuación las imágenes.