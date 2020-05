Valles-T sorprende con su podio de freestylers chilenos: "Tienen las tres cosas que más me gustan en el free"

Valles-T es considerado uno de los freestylers más importantes de la actualidad. Cada año que pasa, el colombiano ha estado más cerca de ganar la Red Bull Batalla de los Gallos, eliminando a dos chilenos en el 2018-2019: Pepe Grillo y Jokker.

En conversación en exclusica con el Instagram Live de Redgol, el caleño analizó el nivel chileno y dio su podio de mejores MCs nacionales, donde hay varias sorpresas.

"La verdad es que no me sé los nombre de los que he visto. Yo veo mucho la DEM, veo videos y hay unos con punchlines brutales que digo ‘buaaaa, este man, por qué no está en la God Level o en la élite’. Así que sinceramente sería muy falso el podio, pero te lo daría así: Teorema, Joqerr y Metalinguistica", comenzó.

Valles-T en la Red Bull Batalla de los Gallos

Valles-T justificó su podio de la siguiente forma: "en este podio están las tres cosas que más me gustan del free. En Teorema encuentro el cómo lo interpreta, Joqerr tiene la profundidad de pensar las cosas o al lugar que llega para ver las cosas y tirarle al rival. Y Metalinguistica tiene flow. En un podio chileno lo escogería así: Teorema, Joqqer y Meta".

Para finalizar, el caleño analizó a El Menor como el heredero al trono en el freestyle. "Yo no lo veo tan fuerte en ese sentido, el heredero al trono en el freestyle no existe como tal, pero así como tomándolo como referencia, que sea él quien supla a un Aczino, no", sentenció.