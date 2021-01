Valentina Carvajal habla sobre su alejamiento de la TV: "Ni me buscaron ni yo busqué"

La actriz Valentina Carvajal habló con Las Últimas Noticias acerca de como ha sido su vida alejada de la televisión. La actriz se hizo conocida por participar en populares teleseries nacionales como Los Carmona (2014) de TVN y Pobre Gallo (2016) de Mega.

Carvajal decidió alejarse de la televisión tras quedar embarazada. "No es que me haya salido porque no estaba con contrato, pero me quise tomar tiempo para mi guagua, quise darme pre y postnatal y después ni me buscaron ni yo busqué” Indicó la joven.

La actriz hizo su debut en Pobre Rico de TVN el año 2013, actualmente terminó la carrera de sicología, esta casada y es madre de dos pequeños niños.

Señaló que combinar su trabajo como psicóloga con la familia ha sido más sencillo que combinar su trabajo actoral con la vida familiar. "Mis dos pasiones siempre han sido la sicología y el teatro, nunca he podido poner una sobre otra. pretendo vivir un tiempo de vida de mamá, combinarlo con la psicología al principio, y después me gustaría volver a lo actoral" comentó.

Señaló además que extraña su trabajo como actriz: "En sí es una descarga emocional importante y todo lo que conlleva es súper entretenido: el equipo, se crean grupos lindos en cada teleserie y se extraña el contacto humano". Explicó.

