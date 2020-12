Un mero trámite más: Elisa Zulueta confiesa que se ha hecho el test PCR 14 veces

Quizás para los que se han tenido que hacer el examen PCR, realmente ha sido una "tortura" y una experiencia para nada agradable. Sin embargo, para la actriz Elisa Zulueta este procedimiento es bastante habitual, ya que se lo ha hecho 14 veces.

La interprete de 39 años ha tenido que hacerse el examen debido a la exigencia en su trabajo. En entrevista con Las Últimas Noticias, contó que "no me molesta (el procedimiento) para nada. Puedo hasta hablar por teléfono mientras me hacen el PCR, la nariz ya se acostumbró".

Zulueta se encuentra actualmente dirigiendo la versión radioteatro de la obra "Casimiro Vico, primer actor", y grabando la teleserie "La Torre de Mabel", de Canal 13, labor que le exige realizarse el test para evitar el contagio de Covid-19.

“Nos testean semanalmente. El protocolo es muy seguro porque todo el equipo técnico está con trajes, mascarillas, protectores faciales y está todo el estudio sanitizado”, sostuvo.

Respecto a la obra, la actriz nacional aseguró que debido a que es radioteatro lo que están ensayando por Zoom, es bastante complicado coordinarse por la mala calidad de audio o el internet no funciona bien. Por esa razón, todo el elenco se hizo el examen para poder practicar en persona.

“Salieron todos negativos y al día siguiente ensayamos y la obra por fin ocurrió”, afirmó.