El pasado viernes 11 de marzo se estrenó Turning Red, la nueva película animada de Pixar en Disney Plus y ya ha logrado encantar a los usuarios de la plataforma por su divertida y emotiva historia.

La historia se centra en Mei Lee (Rosalie Chiang), una adolescente de 13 años, muy segura de sí misma, que se debate entre seguir siendo una preadolescente obediente o empezar a vivir el caos propia de la juventud.

Lo que no espera, es sufrir un cambio que la hace replantearse todo en su vida, ya que descubre que su familia tiene una inoportuna maldición, ya que cada vez que la emoción se apodera de ella, se convierte en un gigante panda rojo.

"Su madre protectora, aunque un poco autoritaria, Ming (Sandra Oh), nunca está lejos de su hija, una realidad desafortunada para la adolescente. Y como si los cambios en sus intereses, relaciones y cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (que es prácticamente siempre), ¡se convierte en un panda rojo gigante!", reza la sinopsis oficial.

¿Tendrá Turning Red una secuela en Disney Plus?

Es conocido que son pocas las películas de Pixar que tienen una secuela, ya que no todas las producciones cuentan con una historia que permita seguir ahondando en el tema. No obstante, la directora Domee Shi, ganadora del Premio de la Academia por Bao de Pixar, manifestó "estamos abiertas a ello, pero aún no lo hemos hablado. Pero sí, el final es una invitación para contar más historias".

Por el momento ni Pixar, ni Disney se han manifestado a favor de realizar una continuación de Turning Red, aunque a juzgar por su reciente lanzamiento, es de esperar que esta información se de a conocer cuando se revelen los números finales en el streaming.