Tráiler Spider-Man: No Way Home | ¿A qué hora y dónde ver en vivo el nuevo tráiler?

Este lunes 15 de noviembre, Sony Pictures dio a conocer un nuevo póster de Spider-Man: No Way Home donde anunciaba además, que este martes se publicaría un nuevo tráiler de la película exclusivo para fanáticos.

Es por eso que ante este evento especial hecho por Sony y Marvel, en Redgol te contamos cómo y dónde verlo, a qué hora y qué material podrá ser visto en este adelanto. ¿Será posible que veamos a Tom Holland junto a Tobey Maguire y Andrew Garfield?

¿Cuándo se estrena el nuevo tráiler?

El nuevo adelanto de Spider-Man: No Way Home llegará este martes 16 de noviembre. En esta ocasión, se dará a conocer en un evento especial solo para algunos espectadores en los multicines Regal Sherman Oaks, en Los Ángeles.

¿A qué hora se podrá ver?

Aunque todavía Marvel no ha confirmado si comenzará directamente con la proyección del tráiler, los siguientes horarios son un aproximado del momento en que se podrá ver el adelanto en Latinoamérica.

- Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay: 22:00 horas.

- Puerto Rico y Venezuela: 21:00 horas.

- Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 20:00 horas.

- Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y México: 19:00 horas.

¿Dónde ver el tráiler?

Por el momento no hay un link específico para ver el nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home. Lo más probable es que se suba al canal de YouTube de Marvel Studios, así como en sus redes sociales.

¿Qué se podrá ver?

Varios rumores en redes sociales dicen que el nuevo adelanto tendría una duración de 3 minutos, al igual que el primer teaser tráiler emitido hace dos meses. Sin embargo, no se conoce todavía que se podrá ver, aunque los fans desean conocer si Maguire y Garfield participarán finalmente.