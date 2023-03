El actor argentino Horacio Pancheri fue uno de los grandes participantes de la más reciente temporada de Top Chef VIP, en donde gracias a su talento culinario se mantuvo como uno de los favoritos para llevarse el premio final de $100.000 dólares.

En conversación con Red Carpet de Redgol, el actor trasandino entregó detalles de su paso por el espacio y de los motivos que lo motivaron a sumarse a la exigente competencia de Telemundo, la cual ya está disponible en Latinoamérica gracias a su señal internacional.

Pancheri es conocido por su papel en La Sombra del Pasado, Un Camino Hacia el Destino, El Color de la Pasión y En Tierras Salvajes, entre otras grandes producciones, sin embargo, es la primera vez que participa en un programa de este género.

Sobre aquello, el actor señaló que su paso por Top Chef VIP fue "muy interesante, me motivó que me gusta cocinar, en mi casa cocino siempre. Siempre fui de cocinar y me encanta todo lo que es la gastronomía y el arte culinario, soy muy foodie, viajo, busco lugares para comer deliciosos y eso me motivó", expresó.

Asimismo, agregó que está muy contento con su participación en el espacio. "Fue muy bonita, conocí gente muy linda, en general la experiencia fue muy buena para mi”.

Su eliminación de Top Chef VIP

El actor argentino se convirtió en el séptimo eliminado de la competencia, una situación que impactó a muchos de los televidentes que lo perfilaban como uno de los favoritos a llevarse el premio. "No me lo esperaba, siento que tal vez arriesgue mucho, yo hacía muchos postres, cosa que nadie más hacía. Tal vez mi error fue ir mucho con los postres al tener poco tiempo", confesó.

Igualmente, revela que su salida del espacio le pareció injusta, ya que alguno de sus compañeros no respetaron algunas de las indicaciones. "Me fui con un pie de plátano, quedamos cuatro en eliminación directa y creo que el menos malo fue el mío".

"Yo lo dije, siento que mi eliminación fue super injusta, porque a Marlene (Favela) la amo, pero ella preparó 2 canapés para tres jueces, cosa que en otros juegos nos habían criticado", expresó para luego agregar que eso "es motivo de eliminación directa".

"Para mí fue súper injusta mi salida, nadie lo podía creer y todos me veían en la final compitiendo contra Lambda", así mismo revela que la inesperada eliminación lo afectó en su momento. "Estuvo fatal mi salida", indicó.

Pero de todas maneras, no se cierra a volver a participar en algún programa de competencia, señalando si que lo haría distinto. "Trabajaría de otra forma, mucho más relajado. Porque entendí que es un juego y no me lo puedo tomar personal".

Así mismo, hace una invitación para que los televidentes disfruten del estreno del espacio en Latinoamérica. "Yo creo que la dinámica de los participantes, va a ser quién es el más divertido, quién es el que mejor cocina, quién es el bueno, quién es la mala. Es un show que está armado para que la gente pueda disfrutar. Es un programa super familiar para que todos lo vean y aprendan a cocinar".

