No es para nadie ajeno que los actores Tom Holland y Zendaya mantienen una relación de pareja que ha logrado perdurar a pesar de sus ocupadas agendas. Y, aparentemente, el fiato entre ambos es total, sobre todo porque esta semana surgieron rumores de que darán un paso más y es inminente que contraigan matrimonio.

Pero la verdad es que, más allá de sus notorias carreras en el mundo holllywoodense, han logrado proteger su vida íntima, protegiendo el vínculo que los une y manifestándolo públicamente sólo cuando ellos quieren.

Mucho se ha resaltado en la prensa el bajo perfil que ambos cultivan cuando se trata de sus andanzas lejos de las cámaras y pantallas, pero sí se sabe que llevan conviviendo un buen tiempo.

¿Tom Holland y Zendaya se casan?

Pero por más que quieran cuidar lo privado, separándolo de lo público, siempre hay alguien que habla demás y ahora es una fuente anónima cercana a la pareja la que se acercó a Us Weekly, adelantando el supuesto secreto.

"Se lo están tomando en serio, esto es permanente. Quieren sentar la cabeza y, desde luego, ya están haciendo planes para el futuro próximo", dijo el individuo al medio especializado.

Lo cierto es que Holland y Zendaya se mantienen unidos desde el estreno de Spider-Man: Homecoming, en 2017. Desde entonces han vuelto a sus papeles de Peter Parker y MJ en dos oportunidades cinematográficas más: Far From Home y No Way Home; eso además de cada uno brillar en sus propios proyectos por separado como Uncharted en el caso del actor y Euphoria y Dune, por el lado de la actriz.

El informante del medio especializado también sostuvo que "como cualquier otra pareja, Tom y Zendaya han hablado largo y tendido sobre lo que les espera el futuro, incluyendo la posibilidad de casarse y tener hijos. Los dos quieren lo mismo en lo que a la vida familiar respecta. Pero todavía no están preparados para ello, en medio de tanto trabajo".