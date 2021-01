Tom Holland recuerda que rompió su computador cuando supo que sería "Spider-Man"

No es una historia nueva, pero cada vez que la cuenta va agregando nuevos detalles. El actor Tom Holland recordó una vez más lo que ocurrió cuando confirmó que se convertiría en el próximo intérprete de Peter Parker en la más reciente versión cinematográfica de "Spider-Man".

En una entrevista con Variety en la dinámica "Actors-on-Actors", Holland conversó con su compatriota y compañero en el MCU David Oyewolo y recordó una vez más el suceso que le cambió la vida, aunque fue un extenuante proceso el que tuvo que enfrentar antes de alcanzar la gloria.

"El proceso de audición fue horrible. Fueron siete meses de audición. Debo haber hecho seis audiciones, y no te dicen nada", explicó Tom.

Entonces, "estábamos yo y otros seis niños, y (Robert) Downey (Jr.) estaba allí, así que todos hicimos una prueba con Downey, lo cual fue una locura".

"Es la mejor audición que he hecho, él y yo nos estábamos improvisando. Mis agentes me dijeron que a Marvel le gusta que aprendas las palabras exactamente, no puedes improvisar. Y luego, en la primera toma, Downey cambió completamente la escena. Empezamos a hacer riffs entre nosotros, y quiero decir, a riesgo de sonar como un poco idiota, llamé a mi madre después y le dije: 'Creo que lo conseguí'", confesó.

