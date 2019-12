¿Tom Cruise quiere ser presidente? El viral que sorprendió a las redes sociales tras la Navidad

Un supuesto Tom Cruise corre por el desierto norteamericano toda velocidad, enumerando los talentos y la experiencia que ha adquirido a través de los múltiples personajes interpretados en su filmografía.

El clip parece el lanzamiento de una candidatura presidencial de cara al impeachment que enfrentará el actual mandatario estadounidense Donald Trump y frente a las próximas elecciones en el país norteamericano.

"Estados Unidos se merece algo verdadero. Un presidente con cabello perfecto, que maneja una moto y sabe cómo lanzar granadas… con sus dientes. Estados Unidos, tú me completas", indica el personaje en cuestión, riéndose incluso del recordado diálogo de la película "Jerry Maguire".

La propuesta llamó tanto la atención que no ha dejado de repartirse por las redes sociales, elevando incluso el nombre del actor entre los temas más comentados de la jornada.

Hablamos de esto:

Tom Cruise running for President in 2020 is a joke that is too real �� pic.twitter.com/cXIha8EoSe