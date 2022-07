Aunque Thor: Love and Thunder recién se estrenó en cines, los fanáticos ya quieren conocer cuáles serán las próximas producciones de la compañía.

Thor: Love and Thunder | ¿Cuáles son las próximas películas y series de Marvel este 2022?

Finalmente, Thor: Love and Thunder llegó este jueves 7 de julio a todos los cines del país y en pocas horas se convirtió en todo un éxito de taquilla, logrando recaudar $29 millones en Estados Unidos.

La cuarta película del Dios del Trueno era una de las más esperadas, no solo por el regreso de Chris Hemsworth como el personaje después de los eventos de Avengers: Endgame, sino también por la aparición de Jane Foster tras varios años, pero esta vez convertida en Mighty Thor.

Además, contó con la participación de los Guardianes de la Galaxia, a quienes veremos por última vez en su tercera película en solitario, y a Gorr the God Butcher interpretado por nada más y nada menos que Christian Bale.

Si bien, la película lleva solo horas estrenada, las opiniones respecto a ella están bastante divididas. Esto porque la critica especializada solo le otorga un 68% en el sitio especializado Rotten Tomatoes, mientras que la audiencia un 85%, similar al 87% de Thor: Ragnarok.

¿Qué otras películas y series estrenará Marvel este 2022?

Pese a que nos encontramos a mitad de año, Marvel Studios todavía tiene varias estrenos preparados para la segunda parte de 2022.

- I Am Groot: 10 de agosto en Disney+

- She Hulk: 17 de agosto en Disney+

- Black Panther 2: Wakanda Forever: 11 de noviembre en cines

- The Guardians of the Galaxy Holiday Special: Episodio original para Disney+ en diciembre

Para 2023

- Ant-Man and the Wasp: Quantumania

- Guardianes de la Galaxia Vol. 3

- The Marvels

- Capitán América 4

- Secret Invasion