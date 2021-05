Suma y sigue: La serie The Good Doctor ha sido renovada para su quinta temporada

Excelente noticias para los fans, el exitoso drama médico de ABC "The Good Doctor" ha sido renovado, la serie protagonizada por Freddie Highmore, tendrá quinta temporada.

La serie, que sigue al Dr. Shaun Murphy, interpretado por Freddie Highmore, un joven cirujano con autismo y síndrome de sabio, que continúa usando sus extraordinarios dones médicos en la unidad quirúrgica del Hospital St. Bonaventure.

La cuarta temporada debutó en noviembre y tiene una duración de 20 episodios que finalizará en mayo.

ABC se encuentra actualmente en modo de renovación. En el lado del drama, actualmente se encuentra en negociaciones complejas para traer de vuelta a Grey's Anatomy para una temporada 18. La showrunner Krista Vernoff cerró recientemente un acuerdo de varios años con ABC Signature, una pieza clave del esfuerzo y la cadena ahora está en negociaciones con las estrellas. Ellen Pompeo, Chandra Wilson y James Pickens Jr. quienes son los únicos miembros del reparto original que continúan en la serie.

La cadena también tiene decisiones que tomar sobre Station 19, A Million Little Things, Big Sky, For Life, Rebel y The Rookie.

En el lado de la comedia, se espera que The Conners regrese para una cuarta temporada después de que Deadline reveló que los cuatro miembros principales del elenco de la escisión de Roseanne, Sara Gilbert, quien también se desempeña como productora ejecutiva, John Goodman, Laurie Metcalf y Lecy Goranson, cerraron nuevos contratos para volver.



