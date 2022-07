The Boys 3 | ¿Cuántos capítulos son en la tercera temporada y qué día termina?

The Boys está cada vez más cerca de terminar su tercera temporada en Prime Video y las expectativas están muy altas debido a lo que va a ocurrir en final, especialmente luego del último episodio emitido donde hubo grandes sorpresas y revelaciones.

Si la revelación sobre la historia de Homelander dejó lleno de dudas a los fanáticos, el último adelanto de la temporada hizo que estas aumentaran todavía más.

Este video no da señales del parentesco entre Homelander y Solider Boy, ni tampoco muestra los nocivos efectos del compuesto V temporal que descubrió Annie, solo se enfoca en lo que aparentemente será un enfrentamiento entre bandos.

La tercera entrega continuó la historia donde The Boys y The Seven todavía están lidiando con los conflictos que generó la controversia pública de Stormfront, sin embargo, presentó un salto en el tiempo de un año.

¿Cuántos capítulos tiene The Boys 3 y cuándo termina?

La tercera temporada de The Boys tiene un total de 8 capítulos y el último se estrenará mañana viernes 8 de julio a través del servicio de streaming Prime Video.

Pese a que la llegada del octavo episodio está programado para el viernes, es posible que el streaming libere el final de temporada algunas horas antes, tal como lo hizo con el séptimo.