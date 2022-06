Se la guardaron dos temporadas, pero ahora ya era el momento de que hiciera su triunfal entrada para desgracia de los antihéroes. Con el estreno de su tercera temporada en Amazon Prime Video, The Boys presentó nada menos que a La Pequeña Nina -o Little Nina-, otra de las particulares villanas de su basta galería de malvados.

En los nuevos episodios, Hughie, Butcher, Mother’s Milk, Kimiko y Frenchie continúan en su misión de exponer las verdades sobre The Seven y Vought, el conglomerado multibillonario que administra a los superhéroes y oculta sus sucios secretos.

Aunque ahora las cosas están estructuradas de manera diferente. Butcher está bajo las órdenes de Hughie, quien está trabajando para la senadora responsable del control de Supes, mientras Leche Materna se ha alejado de las principales labores del equipo.

Eso sí, Homelander sigue igual de demente o peor al ver que ha perdido poder en The Seven, mientras Starlight se alza como una verdadera amenaza para él.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto los primeros episodios de The Boys 3 y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer AQUÍ ---

The Boys | ¿Qué rol juega La Pequeña Nina en la Temporada 3?

En el capítulo 3 de la tercera temporada, la ex pareja de Frenchie Cherie reaparece en escena, con un fatídico llamado. La mujer volvió a contactarse con el integrante de The Boys para pedirle dinero y pasaportes, con el fin de escapar de Estados Unidos, porque cometió un grave error.

Una vez que se reúnen, Cherie le explica a Frenchie que estuvo trabajando para alguien conocida como La Pequeña Nina y que mientras estaba en eso le robaron 11 kilos de drogas, por lo que ahora los secuaces de la mafiosa la están persiguiendo para cobrar.

Tras negarse a huir con ella, Frenchie deja a Cherie a su suerte, pero cuando intenta volver a reunirse con su equipo, es "convocado" a una reunión La Pequeña Nina.

Entonces, la serie presenta al personaje, con un perfil mucho más agraciado que en los cómics al ser interpretada por Katia Winter, aunque con la misma personalidad despiadada. La rusa le explica a Frenchie que a Cherie no le robaron la droga, sino que fue ella misma la que se la robó, y lo amenaza para que la entregue.

Frenchie, aunque temeroso, se impone ante Nina y le recalca que ya no tiene nada que ver con sus asuntos, que ahora trabaja para la CIA, por lo que se retira con la mujer amenazándolo desde lejos.

Más tarde, Butcher le exige a Frenchie que explique por qué se había ausentado y cuando confiesa, el líder de The Boys le pide que consiga una nueva reunión con La Pequeña Nina, porque "nos vamos a Rusia".

Butcher anda detrás de conocer el destino de Soldier Boy y, tras la confesión de la misión ochentena en Nicaragua que hizo la Coronel, la conclusión es que muy probablemente los rusos tengan más información sobre la muerte del antiguo superhéroe.

The Boys | ¿Quién es La Pequeña Nina?

En los cómics, La Pequeña Nina es Nina Namenko, también conocida por sus alias

Ms. Namenko o Tsarina Mina, una mujer que trabajó para Vought America, por lo que tuvo acceso a sus conocimientos y productos.

Así, Nina utilizó una versión menor del Compuesto V para crear más Supes y abrirse paso en el mundo de la mafia, no sólo en Estados Unidos sino que también en Rusia. ¿El problema? Las cabezas de sus creaciones seguían explotando, lo que lleva a The Boys a investigar la situación.

Nina tenía una estatura extremadamente pequeña, pero se caracterizaba por una personalidad ultra despiadada y tenía una fascinación por los juguetes sexuales, particularmente los vibradores. Esto, a propósito de un trauma que le generó una discusión profunda con su padre, la que concluyó en que nunca más confió en los hombres.

La Pequeña Nina murió cuando Butcher colocó un explosivo dentro de un vibrador, que hizo explotar mientras ella lo utilizaba, haciendo explotar su avión, que terminó estrellándose contra una montaña rusa nevada.

El personaje fue creado por el guionista Garth Ennis y el ilustrador Darrick Robertson, para debutar en The Boys #11 - Glorious Five Year Plan, Part One; donde se inició la historia que concluyó en cinco números del cómic publicado por Dynamite Entertainment.