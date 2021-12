¡Se acabó el misterio! Primer capítulo de The Book of Boba Fett revela cómo sobrevivió el cazarrecompensas

Este miércoles 29 de diciembre se estrenó el primer capítulo de 'The Book of Boba Fett', la serie spin-off de 'The Mandalorian' que cuenta la historia del cazarrecompensas de Jabba que buscaba a Han Solo en 'The Empire Strikes Back'.

La producción protagonizada por el actor Temuera Morrison, sigue el camino que Boba busca asumir junto a la mercenaria Fennec Shand, el poder del mundo criminal Tatooine, el que alguna vez lideró Jabba.

Sin embargo, una de las grandes interrogantes que tenían los fanáticos de Star Wars con respecto a este personaje, era como había logrado sobrevivir, luego de haber caído en la boca de un Sarlacc, lo que lo daba por muerto.

¿Cómo sobrevivió el cazarrecompensas Boba Fett?

¡Por fin se resolvió la duda! El primer capítulo de The Book of Boba Fett en Disney Plus, mostró un Flashback del personaje sobre como escapó.

¡Alerta Spoilers!

Si todavía no has visto el primer episodio, te recomendamos no seguir leyendo.

Este capítulo muestra al cazarrecompensas cuando se despierta luego de estar desmayado dentro del estómago de la bestia y encuentra a un soldado que ya estaba muerto. Con la poca fuerza que tiene logra tomar su oxígeno que lo anima para abrirse camino a través del interior de la criatura con su guantelete lanzallamas.

Con la nave de Jabba caída, a manos de Luke Skywalker y compañía, se ve a Fett luchando para salir de la arena y cayendo exhausto.