The Bad Batch | ¿A qué hora y dónde VER ONLINE el capítulo 3 de la serie animada de Star Wars?

Tras el debut la semana pasada con dos episodios, uno de ellos de larga duración, The Bad Batch se presentó de manera contundente ante los fanáticos de la saga Star Wars, al posicionarse como uno de los títulos que contará líneas argumentales derivadas de la historia principal sobre el clan Skywalker.

La nueva serie animada sigue a los clones experimentales de élite conocidos como El Lote Malo (que aparecieron por primera vez en Star Wars: la guerra de los clones), mientras se abren camino en una galaxia que está cambiando muy rápido, inmediatamente después de la Guerra de los Clones.

Los integrantes del grupo son una banda especial de clones con variaciones genéticas respecto de sus hermanos de la Armada de los Clones, cada uno con una habilidad única y excepcional que los convierte en soldados extraordinariamente eficientes que forman un escuadrón formidable.

The Bad Batch tendrá en total 16 episodios, que se extenderán por alrededor de 22 minutos.



Los capítulos de la nueva serie animada de Star Wars se podrá ver a partir de la madrugada de este viernes 14 de mayo en la plataforma de streaming Disney+.

En Chile, el episodio se estrenará a las 03:00 horas del viernes. A las 05:00 horas verá la luz en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

En tanto que en México llegará a las 02:00 horas. Mientras que en Perú, Ecuador y Colombia, el estreno será a las 03:00 horas. Venezuela, Bolivia y parte de EE.UU, a las 04:00 horas.

La nueva entrega de la producción a cargo de Dave Filoni estará disponible exclusivamente en Disney+ y podrás verla si tienes suscripción al servicio de streaming.

