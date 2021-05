The Bad Batch | ¿Cuándo se estrenan los próximos episodios de la nueva serie animada de Star Wars?

Este martes debutó la nueva serie animada ambientada en el universo de Star Wars, The Bad Batch, trayendo de vuelta a los personajes que se presentaron originalmente en los primeros episodios de la séptima temporada y final de The Clone Wars.

Los protagonistas de la producción son un grupo de elite compuestos por soldados experimentales, una especie de stormtroopers potenciados por diversas alteraciones tanto en su genética como en su formación.

Apodados como "El Lote Malo" o "El Grupo Fallado", los integrantes de este colectivo se enfrentan a los cambios en la galaxia, el mismo tiempo que buscan un lugar para existir en ella.

La serie está producida por Dave Filoni, el mismo responsable de todos los títulos animados de la saga intergaláctica y también de The Mandalorian.

The Bad Batch tendrá en total 16 episodios, incluyendo el impresionante primer capítulo de 75 minutos que se dio a conocer este martes, coincidiendo con el llamado Star Wars Day.

Los episodios se extenderán por alrededor de 22 minutos, aunque no sería extraño que varíen en su duración a propósito de la libertad que les concede el estreno en un servicio de streaming, a diferencia de lo que pasó con las primeras temporadas de The Clone Wars que debutaron para el público a través de la televisión.

¿Cuándo se estrenan los próximos episodios de la nueva serie animada de Star Wars, The Bad Batch?

Star Wars: The Bad Batch – Capítulo 1 | Aftermath: 75 minutos. Estreno 4 de mayo.

Star Wars: The Bad Batch – Capítulo 2 | Cut and Run: 31 minutos. Estreno 7 de mayo.

Star Wars: The Bad Batch – Capítulo 3 | Replacements: 28 minutos. Estreno 14 de mayo.

Star Wars: The Bad Batch – Capítulo 4 | Estreno 21 de mayo.

Star Wars: The Bad Batch – Capítulo 5 | Estreno 28 de mayo.

Star Wars: The Bad Batch – Capítulo 6 | Estreno 4 de junio.

Star Wars: The Bad Batch – Capítulo 7 | Estreno 11 de junio.

Star Wars: The Bad Batch – Capítulo 8 | Estreno 18 de junio.

Star Wars: The Bad Batch – Capítulo 9 | Estreno 25 de junio.

Star Wars: The Bad Batch – Capítulo 10 | Estreno 2 de julio.

Star Wars: The Bad Batch – Capítulo 11 | Estreno 9 de julio.

Star Wars: The Bad Batch – Capítulo 12 | Estreno 16 de julio.

Star Wars: The Bad Batch – Capítulo 13 | Estreno 23 de julio.

Star Wars: The Bad Batch – Capítulo 14 | Estreno 30 de julio.

Star Wars: The Bad Batch – Capítulo 15 | Estreno 6 de agosto.

Star Wars: The Bad Batch – Capítulo 16 | Estreno 13 de agosto.