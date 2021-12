La ex Miss Universo realizaba un despacho cuando ocurrió el curioso incidente.

Un divertido chascarro sufrió la animadora de televisión y ex miss universo, Cecilia Bolocco, durante su trabajo como notera de la Teletón 2021.

Esto ocurrió cuando la hermana de Diana apareció en pantalla durante esta nueva jornada de cruzada solidaria, como reportera desde la Casa Matriz del Banco de Chile en donde entrevistó al gerente general Eduardo Ebensperger.

“Estoy muy feliz de estar nuevamente en Teletón ¿Me escuchan bien? Estamos contentos y felices de sumarnos como siempre a esta maravillosa cruzada y en esta oportunidad me ha tocado la preciosa tarea de venir a la casa central, matriz, del Banco Chile”, comenzó señalando la ex Miss Universo.

“Estamos recién comenzando, no vamos a pedir mucho. Pero estamos haciendo este llamado para que todos ustedes se sumen a esta cruzada. Yo llevo más de 30 años trabajando para Teletón. El Banco de Chile tiene más de 43 años. Yo estoy apoyando esta obra desde hace muchos años porque confío en esta magnífica obra y, por supuesto, me he sumado siempre con mucho amor y entusiasmo, con bondad y con ganas de colaborar. Yo estoy aquí y ojalá que ustedes se movilicen y vayan al banco a hacer su depósito”, agregó.

Sin embargo, se apagó un foco de la cámara mientras la conductora continuaba con el despacho. “Yo soy un poco lenta con la cosa tecnológica. Estaba muy asustada, pero la tecnología es nuestra aliada. Yo quiero aprovechar mientras estamos en el centro de monitoreo mientras nos vuelven a prender la luz. Sería fantástico”, comentó Cecilia.