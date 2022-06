Teen Wolf, la exitosa serie de MTV, regresa con una película que continuará la historia de Scott y compañía, está vez en Paramount+.

La nueva cinta que continuará la historia de los jóvenes con poderes sobrenaturales, trata sobre nuevos sucesos que afectarán a los habitantes de Beacon Hill tras la llegada de la luna llena, que hace que los lobos comiencen a aullar y pidan el regreso de los banshees, los hombres coyotes, los perros del infierno, los kitsunes y todos quienes cambian de forma en la noche.

"Pero solo un hombre lobo como Scott McCall (Posey), que ya no es un adolescente pero sigue siendo un alfa, puede reunir nuevos aliados y reunir a amigos de confianza para luchar contra lo que podría ser el enemigo más poderoso y letal al que se han enfrentado”, señala la sinopsis oficia

A pesar de que gran parte del elenco regresa para retomar sus icónicos roles, la cinta también contará con importantes ausencias.

Dylan O'Brien, quien interpretó al mejor amigo de Scott, Stiles y Arden Cho quien dio vida a Kira no retomarán sus papeles.





¿Por qué Arden Cho no estará en la película de Teen Wolf?



Durante una entrevista reciente con The Cut, la actriz respondió acerca de el informe de Deadline en donde señalaban que su negativa a participar era por un tema monetario, ya que le habrían ofrecido "la mitad del salario por episodio propuesto a sus tres contrapartes”.

La actriz contestó: “Creo que en realidad me ofrecieron incluso menos". Asimismo, Cho indicó que no sabe cómo se filtró esa información, pero señaló que aprecia a "los artistas que son un poco más transparentes porque se dan cuenta de que todos somos importantes”.

“Probablemente podría pensar en más de diez actores asiático-estadounidenses que conozco a quienes se les pagó significativamente menos que a sus contrapartes”, dijo en la entrevista.

“A veces no tienes la opción de decir 'no'. A veces simplemente lo necesitas. Tienes facturas que pagar. No estaba diciendo ‘no’ necesariamente por mí o porque estaba enojado. Estaba diciendo 'no' porque espero que haya más igualdad en el futuro.