Netflix estrenó la segunda temporada de Sweet Tooth, la serie inspirada en los cómics de Jeff Lemire que cuentan la historia de Gus un niño mitad humano y mitad cierto que busca un nuevo comienzo junto a Jeppers un vagabundo con una vida solitaria, todo esto en una época bastante complicada para la raza humana ya que ocurre luego de un apocalipsis.

Mientras Gus se esconde para no ser encontrado por el General Abbott en la segunda temporada podemos ver que Gus y los demás niños híbridos deberán luchar contra The Last Man y sus aliados para que no los maten, ya que según los humanos ellos son quienes tienen el terrible virus que casi terminó con la humanidad.

En exclusiva con RedCarpet el actor que protagoniza a Gus Christian Convery comentó que "puedo decir que el mayor conflicto que Gus y Wendy se van a enfrentar es con The Last Man y con el general Abottt. Esa es la misión principal, quieren escapar de donde están y volver a como estaban. Pasan muchas cosas y habrá mucho drama. Vale la pena la espera, va a ser increíble".

¿Sweet Tooth tendrá tercera temporada en Netflix?

Con tan solo un día del estreno Sweet Tooth ya se encuentra en los tops 10 de Netflix, pero la plataforma de streaming no ha confirmado ni cancelado una posible tercera temporada de la historia del niño ciervo. Esto se debe a que deben esperar el análisis de datos de la audiencia que habitualmente dura 28 días pero tras la segunda temporada la historia evidentemente podría continuar en una tercera temporada.

Es muy pronto para hablar de fechas ya que ni siquiera se sabe si Netflix producirá una tercera parte, sin embargo entre la primera y segunda temporada transcurrieron casi dos años para conocer la nueva temporada.

Revisa a continuación el tráiler de la segunda temporada de Sweet Tooth: