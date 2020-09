Steffi Méndez deja poco a la imaginación para apoyar campaña de amiga diseñadora

Steffi Méndez revolucionó Instagram esta semana, después de que publicó una serie de imágenes en las que aparece vestida apenas con calcetas. Sin embargo, no entregó mayores explicaciones sobre lo que se traía entre manos, sólo que se trataba de una campaña publicitaria.

Ahora se reveló la verdadera razón por la que la hija de DJ Méndez decidió dejar de lado su ropa y aprecer simplemente así en su perfil de la red social: ayudar a una amiga diseñadora.

"Estas fotos fueron realizadas por por la agencia Casa Emma y son parte de la campaña de apertura de Alette Martin, diseñadora nacional, que sacó una marca con diseños exclusivos, seleccionados... Y bueno, ella es una gran amiga, así es que estoy con ella siempre", contó la joven a LUN.

Aunque luego especifica que "más que apoyar a una amiga es también apoyar a una profesional que tiene harto talento. En Chile es difícil y ella me ha acompañado en diferentes alfombras rojas. Me ha diseñado lo que yo quiero y me ha acompañado mucho".

"Cuando me imagino una foto o un proyecto, ella también se imagina cosas parecidas. No es sólo una amiga, es una persona muy talentosa, a quien decidí darle mi confianza desde que la conocí", destacó Steffi.

La amistad entre Méndez y Martin partió en 2018, cuando la primera necesitaba una vestuarista, desafío al que la segunda accedió. Un rol que luego evolucionaría hasta convertirse en manager de la influencer.

Y sobre posar así, sin dejar mucho a la imaginación, Steffi indicó que ya es "la tercera o cuarta vez" y que "el mejor tip creo que es dejarse llevar y el acting, que es lo más importante. Creerte que eres Megan Fox y pasarlo increíble".

Arlette por su lado destaca que "tenemos un carácter súper fuerte, a veces nos preguntan si peleamos, pero no. Nos llevamos muy bien. Somos de decirnos las cosas en el momento, de retarnos y motivarnos mutuamente, creo que es una amistad muy linda".

La campaña AM Sport, de Arlette Martin, aparte de calcetas, también tiene en su línea camisas, faldas, buzos y enteritos.

