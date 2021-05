Star+ | El streaming para adultos de Disney confirma fecha de debut en Latinoamérica

El servicio para adultos paralelo a Disney+, Star+, ya tiene fijada su fecha de debut en Chile y Latinoamérica, tras ser anunciado hace meses como una alternativa para las propuestas familiares de la plataforma principal de la firma del ratón.

Según se confirmó este viernes, el servicio estará disponible desde el 31 de agosto a este lado del continente, con un contenido que abarcará una amplia gama de series y películas populares, así como también la señal del canal deportivo ESPN.

Temporadas completas de Los Simpson, Family Guy, American Dad!, Futurama, This is Us, The Walking Dead, American Horror Story y Pose, además de títulos icónicos, como Grey´s Anatomy, 24, Homeland, Modern Family, Lost, How I met your Mother, The X Files y Prison Break.

En cuanto a las películas, los usuarios finalmente podrán acceder al catálogo que hasta antes de la adquisición albergaba Fox, con títulos como la reciente ganadora en los Oscar Nomadland a entregas que han generado gran taquilla como Deadpool, Deadpool 2, Logan, Bohemian Rhapsody y Jojo Rabbit, junto con las sagas de Alien, Duro de Matar y El Planeta de los Simios.

El presidente de The Walt Disney Company Latin America, Diego Lerner, aseguró que "Star+ ofrecerá una experiencia personalizada nunca antes vista y ampliará nuestra conexión con las diversas audiencias".

"La fuerza del contenido, que incluirá todo ESPN, hará de Star+ una propuesta única, de relevancia, identidad y peso propio como para establecerse como un servicio digital independiente de Disney+".

"Habiendo dicho esto, su llegada representará un servicio complementario a Disney+ y consolidará la presencia de The Walt Disney Company en el mercado del streaming de Latinoamérica", puntualizó el ejecutivo.

En esa línea, el contenido de ESPN se extenderá a diversas ligas como la Premier League y La Liga española, partidos de Copa Libertadores, así como también partidos de MLB, NHL, competencias de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo y MMA (como, por ejemplo, UFC), entre otros deportes.

Aparte de Chile, Star+ estará disponible el 31 de agosto en Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela.