Spider-Man: No Way Home | Revisa la cartelera de la semana y dónde comprar entradas

Finalmente el pasado jueves se estrenó en cines de manera oficial Spider-Man: No Way Home, la última película del Universo Cinematográfico de Marvel, que prometía ser la mejor del año.

Todo parece indicar que cumplió todas las expectativas dado que en solo una semana de su estreno, ha logrado más de 328 millones de dólares, posicionándose como el segundo mejor ingreso bruto de todos los tiempos después de Avengers: Endgame.

Y no es para menos dado que la nueva producción llegó con lo que se había anunciado en diferentes tráilers y adelantos, el Multiverso y la aparición de conocidos villanos de otras realidades como Doctor Octopus, Duende Verde y Electro.

Eso no es todo, porque además se incluyó dos potentes escenas post-créditos donde se dan a conocer nuevos e importantes personajes en el mundo de Marvel Studios.

Si eres de los que todavía no ha visto Spider-Man: No Way Home y te mueres por ir a verla lo antes posible, sigue leyendo a continuación.

¿Dónde comprar las entradas para Spider-Man: No Way Home?

Como era de esperarse, las primeras entradas a la película de El Hombre Araña se agotaron en cosa de horas, por lo que muchas personas debieron esperar para poder verla.

Sin embargo, los diferentes cines del país continúan con la película en su cartelera por lo que no debes preocuparte porque Spider-Man queda para rato.

Si quieres comprar tu entrada en CineHoyts, ingresa AQUÍ.

Si quieres comprar tu entrada en Cinemark, ingresa AQUÍ.

Si quieres comprar tu entrada en Cineplanet, ingresa AQUÍ.