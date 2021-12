Finalmente luego de meses de espera, este jueves se estrenó oficialmente Spider-Man: No Way Home, la última película del Universo Cinematográfico de Marvel sobre el Hombre Araña.

Las expectativas sobre esta nueva entrega estaban muy altas y todo indica que las cumplió a cabalidad debido principalmente a que por primera vez se iba a ver a Spider-Man luchando contra todos los villanos de las realidades alternas.

Luego de que la identidad de Peter Parker fuera revelada por Mysterio en Spider-Man: Far From Home, este le pide ayuda a Doctor Strange para que revierta la situación. Sin embargo, algo sale mal y el Multiverso se rompe, por lo que aparece Doctor Octopus, Electro, Duende Verde, Lagarto y Sandman.

Spider-Man: No Way Home no solo ha sido alabada por el público, sino también por la crítica especializada, la que le ha otorgado una buena puntuación en Rotten Tomatoes. Sin embargo, no todas las cintas del trepamuros han corrido la misma suerte.

A continuación te contamos qué calificación tiene cada una de las ocho películas live-action.

¿Cuál es el ranking de las películas de Spider-Man según Rotten Tomatoes?

De acuerdo al sitio Rotten Tomatoes, la última película de El Hombre Araña es la que tiene la mejor puntuación de todas.

1. Spider-Man: No Way Home: 95% favorable

2. Spider-Man 2 con un 93%

3. Spider-Man: Homecoming con 92%

4. Spider-Man: Far From Home con 90%

5. Spider-Man con 90%

6. The Amazing Spider-Man con 72%

7. Spider-Man 3 con 63%

8. The Amazing Spider-Man 2 con 52%.