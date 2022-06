Si bien se podían ver series animadas en que el trepamuros era protagonista y otras en que aparecía como invitado, ahora finalmente los suscriptores de Disney+ podrán ver las versiones en acción real de Spider-Man, con la llegada de múltiples películas del arácnido al catálogo del streaming.

Las producciones del superhéroe de Marvel estarán disponibles en la plataforma a partir del viernes 8 de julio, sumándose a la 20 de producciones del Universo Cinematográfico de Marvel que ya aparecían en su oferta, incluyendo Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, que debutó este miércoles.

Si bien aparecerán tanto películas de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, no estarán todos los títulos de cada una de las sagas dirigidas por Sam Raimi, Marc Webb y Jon Watts.

¿Qué películas del Spider-Man estarán en Disney Plus?

En Disney+ sólo estarán los siguientes títulos:

Spider-man (2002)

Spider-man 2 (2004)

The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Spider-Man: Homecoming (2017)

En tanto, Spider-man 3 (2007) y Spider-man: Into the Spider-Verse (2018) aún se pueden ver en Netflix. Mientras que Spider-man: Far From Home está en Prime Video. Spider-man: No Way Home llegará a HBO Max el próximo 22 de julio.