Shang-Chi | ¿Cuándo llega a Disney Plus la última película de Marvel Studios?

Shang-Chi and the Legend of Ten Rings ya tiene su lista su fecha de estreno en una conocida plataforma de streaming. Si bien la película más reciente de Marvel Studios tuvo su debut exclusivo en cines, hace algún tiempo se confirmó que se podrá ver de manera online durante este mes.

Esta cinta cuenta la historia de Shang-Chi (Simu Liu), quien debe afrontar un pasado que él creía haber dejado atrás y enfrentarse a su padre, jefe de la peligrosa organización de Los Diez Anillos.

El elenco está conformado también por Tony Leung como Wenwu, Awkwafina como Katy, la amiga de Shang-Chi, y Michelle Yeoh como Jiang Nan, así como Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu y Ronny Chieng.

¿Cuándo llega al streaming?

La última película del Universo Cinematográfico de Marvel llegará el próximo 12 de noviembre a la plataforma de streaming Disney Plus.

Eso no es todo porque ese mismo día también será el 'Disney Plus Day', donde se realizarán lanzamientos de contenido nuevo en cada una de las cuatro franquicias clave.