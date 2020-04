Salió adelante: Américo revela que estuvo cerca de quitarse la vida

Américo lleva más de 20 años en el mundo de la música, pero no todo a sido fácil en su carrera. En conversación con Angélica Castro en "Velvet al Desayuno", su programa de Instagram, el cantante reveló que estuvo cerca de quitarse la vida en el pasado.

Todo habría sido por problemas amorosos, pero no pudo entender la forma para hacerlo. "Pensé que era tomarse una caja de pastillas y listo, una verdadera idiotez, una verdadera tontera. Agradezco que no haya pasado a mayores. Creía que se me iba la vida, y la vida me tenía preparado un amor maravilloso, con la cual llevo 22 años".

Eso lo llevó a estar internado en un hospital psiquiátrico de Arica, donde luchó contra sus demonios internos pese a no contar con el apoyo de sus cercanos, ya sea por motivos de trabajo o simple descuido.

Con el paso de los años pudo tener acceso a ayuda profesional, algo que agradece hasta hoy. "A esas personas que no tiene la posibilidad de especialista, se sale de esto con amor, el amor es el arma más poderosa, más fuerte, el mejor remedio. Preocuparse de uno es una gran inversión".

Además, Américo explicó los momentos en que tuvo problemas con el alcohol. "El trabajo se empieza a intensificar, los viajes también, y en las ventanas de descanso tomaba, empecé a funcionar como una especie de piloto automático, en un momento me di cuenta que tomaba en solitario, en la casa, y con reacciones un poco más agresivas, se me estaba escapando de las manos".