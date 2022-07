¡Es oficial! Este 2022, el Santiago Festival Internacional de Cine volverá a la pantalla grande, luego de dos años de pandemia.

La edición número 18 del aclamado evento contará con nueve estrenos mundiales, cinco latinoamericanos y siete nacionales en la Competencia Cortometraje Talento Nacional.

Los cortos chilenos abarcan distintas temáticas tales como salud mental, inmigración, impacto medioambiental y estallido social, y cuentan con la participación de conocidos artistas nacionales como Alejandro Goic, Gastón Salgado, Solange Lackington, Eyal Meyer, María Gracia Omegna, entre otros.

“Tras dos años de certamen en formato digital, estamos felices de volver a la presencialidad con esta selección de 21 cortometrajes que se presentarán en la Competencia Talento Nacional", manifestó Francisca Florenzano, Directora Ejecutiva de Fundación CorpArtes.

La directora también agregó que "Como Fundación buscamos apoyar y potenciar las creaciones chilenas, además de acercar a todo nuestro país producciones que nos permitan conectar y acercarnos a temáticas reales y contingentes a nivel nacional a través de la mirada enriquecedora de las obras más recientes de directores chilenos”.

¿Cuándo se realizará el SANFIC 2022?

SANFIC se realizará entre el 14 y el 21 de agosto de 2022 en diversas salas de cines de Cinemark.

Las producciones elegidas son: Aparecides, The Phantom Touch, Baile Entretenido, Corrupto, Después de Antonia, Estrellas del desierto, Homenaje, It’ s All About Geography, Kiss Me Goodbye, La Mecha, Lo que queda entre nosotros, Lucía, Magma, Mañana Pasado, Por unos caballos, Redención, Ser Eclipse, Sombra vertical, Tormenta, Toque y The Rebirthing Club.

Para conocer más sobre ellos, debes ingresar al sitio web oficial de SANFIC 2022.