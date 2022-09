Rozalén entrega detalles de su próximo concierto en Chile y se refiere a su conexión con Mon Laferte: "Me siento muy orgullosa de ser su amiga"

Rozalén, la exitosa cantautora española, está cerca de arribar a Chile con su nueva gira "El Árbol y El Bosque”, nombre que lleva su último disco en el que nuevamente la reconocida artista toca temas que han estado en la palestra socialmente.

La cantante ha logrado importantes distinciones en su carrera como cuatro Discos de Oro, dos de Platino, más de 250 millones de streams, un Goya, el Premio Nacional de Músicas Actuales 2021, tres nominaciones a los Latin Grammy, la Placa al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha.

En conversación con Red Carpet de Redgol, la artista entregó detalles sobre el proceso de creación y escritura de su nuevo disco, en donde aborda temas como el suicidio, la discriminación y la violencia machista.

El nacimiento del disco se gestó durante el inicio de la pandemia mundial del coronavirus el año 2020. "Es un disco muy terapéutico, muy introspectivo, muy de mirar hacia dentro. Por lo mismo, no pensé que haciendo esto de repente nos encerraron a todos y no tendríamos más remedio que mirar hacia dentro. Fue muy bonito la creación dentro de todo lo mal que lo pasamos", señaló la artista.

Quien luego agrega: "Yo siempre pedía tiempo y entonces lo tuvimos. Le dediqué mucho más esfuerzo a las letras, a lo musical".

El disco también contiene una canción con Mon Laferte titulada “Amiga”. Sobre esto, la artista señala que el proceso de creación fue muy entretenido para ambas.

“Fue divertido, en una escapadita que hizo a España, se vino hace algunos veranos y abrimos una botella de vino y solo con nuestras guitarras comenzó a salir la canción 'Amiga'. Luego yo en el confinamiento la termine, pero la grabamos a distancia”., expresó.

Asimismo comentó que a pesar de la distancia que hay a veces geográficamente, son muy cercanas y han logrado conservar una potente amistad.

“Ha sido bonito las veces que nos hemos visto, en los Grammys la última vez que la vi, me pareció un detallazo tremendo que ella se llevó el Grammy, en el que yo también estaba nominada, y me nombró”.

“Eso no es normal, osea es tu momento y que me nombrara yo creo que dice mucho de cómo es Mon y de cómo cuida a sus compañeros. La quiero mucho, me siento orgullosa de que sea mi amiga”, expresó.

¿Cuándo es el concierto de Rozalén en Chile?

La artista española se presentará en el Teatro Oriente el próximo sábado 29 de octubre. Las entradas están disponibles en Puntoticket. Ingresa AQUÍ para adquirir tus entradas.