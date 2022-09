Rozalén, la exitosa cantautora española, está cerca de arribar a Chile con su nueva gira "El Árbol y El Bosque”, nombre que lleva su último disco en el que nuevamente la reconocida artista toca temas profundos y necesarios de discutir.

La cantante ha logrado importantes distinciones en su carrera como cuatro Discos de Oro, dos de Platino, más de 250 millones de streams, un Goya, el Premio Nacional de Músicas Actuales 2021, tres nominaciones a los Latin Grammy, la Placa al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha.

En conversación con Red Carpet de Redgol, la artista entregó detalles sobre el proceso de creación y escritura de su nuevo disco, en donde aborda temas como el suicidio, la discriminación y la violencia machista.

El nacimiento del disco se gestó durante el inicio de la pandemia mundial del coronavirus el año 2020. "Es un disco muy terapéutico, muy introspectivo, muy de mirar hacia dentro. Por lo mismo, no pensé que haciendo esto de repente nos encerraron a todos y no tendríamos más remedio que mirar hacia dentro. Fue muy bonito la creación dentro de todo lo mal que lo pasamos", señaló la artista.

Quien luego agrega: "Yo siempre pedía tiempo y entonces lo tuvimos. Le dediqué mucho más esfuerzo a las letras, a lo musical".

Rozalén estudió psicología, lo que señala le ha dado nuevas herramientas al momento de escribir sus canciones, ya que le da un entendimiento más profundo de algunos temas.

En la canción "Agarrarte a la vida", la estrella de la música habla sobre el suicidio. El tema nació en parte por las altas cifras de personas que se quitan la vida en todo el mundo y también porque ha experimentado la compleja situación desde muy cerca.

"Sentía que tenía la obligación, estaba tardando en escribir sobre algo así. Con la pandemia a puesto la alerta en la salud mental y en el suicidio, porque mucha gente joven se está quitando la vida".

Al querer escribir la canción con el mayor respeto posible y con la intención de dejar un mensaje de esperanza, la artista señala que "he hecho la canción con muchísimo cuidado, he vuelto a mis estudios de psicología, he leído muchas cartas de personas que se han quitado la vida".

Sobre el caso personal que la conectó con el tema, la artista comenta: "Tengo una amiga de toda la vida que entró en una depredación hace algunos años y esas ideas están todo el rato rondando entonces claro. A veces, hasta que no lo ves así tan cerca y te preguntas muchas más cosas no se enciende la chispa".

Asimismo, señala que la recepción del público ha sido muy buena y que la ha ayudado a conectarse más con sus fans, quienes le han revelado lo mucho que les ayudó la canción.

"Estoy super agradecida, porque no solo es para los que no encuentran motivos para agarrarse a la vida, si no también para quienes estamos cerca de gente que se siente triste o que no le encuentra sentido a nada, porque no nos han educado en eso".

Luego añade: "Lo digo en una de las frases (de la canción) 'a veces la simple presencia es la mejor compresión' y decirle a la gente, 'háblame de tu dolor, vamos a verbalizar lo que sentimos, sea lo que sea, incluso si son cosas que sentimos no son agradables, porque la vida es eso. la vida tiene cosas maravillosas y tiene cosas muy crudas".

¿Cuándo es el concierto de Rozalén en Chile?

La artista española se presentará en el Teatro Oriente el próximo sábado 29 de octubre. Las entradas están disponibles en Puntoticket. Ingresa AQUÍ para adquirir tus entradas.