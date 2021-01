Royal Blood anuncia el tercer disco de su carrera con el lanzamiento de la canción "Typhoon"

La banda inglesa Royal Blood dejó caer la bomba este viernes: anunciaron la edición de su tercer disco lanzando el tema que le otorgará el nombre a la placa "Typhoon".

La canción fue presentada en la BBC Radio 1 y es la sucesora de "Trouble’s Coming", otra de las canciones que estará en el tercer crédito discográfico de los ingleses y que vio la luz en septiembre pasado.

El álbum se editará el próximo 30 de abril con otros nueve temas nuevos, aparte de los ya presentados.

Sobre el nuevo sonido que están explorando en la banda, su vocalista Mike Kerr resaltó que "prácticamente nos tropezamos con este sonido e inmediatamente fue divertido tocarlo".

"Eso fue lo que detonó la creatividad en el nuevo disco, la persecución de esa sensación", añadió.

Aunque también advirtió que "es extraño, si piensas en 'Figure it out', de alguna manera tenía el embrión de este disco. Nos dimos cuenta de que no teníamos que destruir completamente lo que hemos creado hasta ahora; sólo lo cambiamos".

"En el papel, sólo es una pequeña reinvención. Pero cuando lo escuchas, suena tan fresco", cerró el músico.

Este es le trakclist de "Typhoon", el nuevo disco de Royal Blood:

1. ‘Trouble’s Coming’

2. ‘Oblivion’

3. ‘Typhoons’

4 ‘Who Needs Friends’

5. ‘Million & One’

6. ‘Limbo’

7. ‘Either You Want It’

8. ‘Boilermaker’

9. ‘Mad Visions’

10. ‘Hold On’

11. ‘All We Have Is Now’