Rivedale, la exitosa serie de The CW, está muy cerca de estrenar su nuevo capítulo musical, en donde al igual que las temporadas anteriores, los protagonistas entonan canciones de conocidas piezas artísticas y lo integran a la historia.

Hedwig and the Angry Inch, Heathers, Carrie y Next to Normal, son algunos de los musicales en los que la ficción se ha inspirado para realizar el episodio especial de cada entrega. Durante la quinta temporada, el capítulo musical estuvo basado en el regreso de las Pussycat con canciones propias de su historia.

La sexta temporada no será la excepción y también contará con un capítulo musical que se divide en dos partes: La despedida de soltera de Toni Topaz (Vanessa Morgan) y la convención de asesinos en serie organizada por Betty (Lili Reinhart).

En los capítulos especiales anteriores, los protagonistas cantaban temas relacionados con lo que estaba pasando en sus vidas en aquel momento, pero igualmente se realizaba un número musical completo con todos los personajes.

¿Cuál es el musical de la sexta temporada de Riverdale?

Para la penúltima temporada de la serie, la producción eligió el musical "American Psycho", basado en la novela del mismo nombre creada por Bret Easton Ellis.

El creador de la serie, Roberto Aguirre-Sacasa, en conversación con EW, explicó que inicialmente no pensaba realizar un capítulo musical esta temporada debido al nuevo giro que ha tomado la serie, en donde los protagonistas tienen superpoderes.

"Nuestros episodios musicales en el pasado, el más reciente, Next to Normal, estaba tan ligado a la emotividad de la muerte de Polly [Tiera Skovbye] y lo que estaba pasando entre Betty y Alice [Madchen Amick]. Debido a los elementos sobrenaturales y cosas así, se sintió como, "Tal vez este año no hagamos un episodio musical".

Sin embargo, señaló que la historia del 'Asesino del tacho de basura' que amenaza a Betty, además de la convección de asesinos en serie, le daba una perfecta oportunidad a la serie de realizar el musical de este año.

"Oh, podría haber una oportunidad de hacer algún elemento de actuación en la convención. ¿Qué pasa si combinamos nuestra gran convención de fans de asesinos en serie con un musical?" Y luego, fue como, "¿Cuáles son los musicales de asesinos en serie por ahí?" De hecho, hay algunos, pero me pareció que el más apropiado era American Psycho".

Revisa el primer adelanto del musical de la sexta temporada que se estrena esta noche en The CW y el próximo miércoles a las 22.56 por Warner Channel Latinoamérica.