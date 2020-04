Rico y gratis: Marlen Olivari se luce "cosechando" cochayuyo en la playa

Durante estos días de cuarentena, muchos han echado a volar la imaginación a la hora de cocinar. Marlen Olivari fue una de las que se atrevió con todo y sorprendió a sus seguidores con un tutorial para cosechar y cocinar cochayuyos.

La modelo publicó en su cuenta de Instagram un video donde se le ve recogiendo desde la misma playa el alimento para más tarde llevarlo a su mesa. "Literalmente voy a cosechar a la playa. La saco yo misma, la elijo y termina en un plato para mi familia", contó a LUN.

Eso sí, Olivari sabe que estar en la calle va contra la cuarentena. "Igual le compro al señor que vende por si acaso, esto de ir a cosechar lo hago una vez a la semana. Está tirado ahí en la arena y es un producto tan saludable, lleno de propiedades y a cero peso".

Con mascarilla, Marlen Olivari recoge ella misma el cochayuyo desde la playa

Además, la modelo dio sus tips para sacar el mejor sabor del alimento marino. "Yo lo lavo muy bien, lo comemos cocido en la casa. Entonces me cuido y cuido a mi familia limpiándolo muy bien".

Finalmente, entregó sus consejos para elegir lo mejor en la misma playa. "Me llevo las lenguas más frescas, esas que son más delgaditas y de color más claro. Las muy gruesas y café (oscuro) no las selecciono. Tampoco me llevo mucho porque rinde harto".