"A él no le interesa": Raquel Argandoña se lanza contra periodista argentino por dichos sobre la mamá de Luis Miguel

Raquel Argandoña sacó a relucir su arsenal la mañana de este martes al enfretarse al periodista argentino Luis Ventura, quien asegura que la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, está viva y que conoce su ubicación exacta.

El reportero hizo un contacto con el matinal "Bienvenidos" y ahí Argandoña aprovechó su oportunidad y en primer lugar resaltó que "usted dice que a lo mejor Luis Miguel prioriza más su carrera -eso lo encontraría terrible-, que encontrar a su madre".

"Supongamos que el supiera que es realmente su madre, es lógico que ya la habría sacado de ese sanatorio, haberla puesto en un buen departamento con tres cuidadoras y darle comodidad a los últimos años de su madre. Sin que el público supiera que apareció realmente Marcela", analizó

Y, desde su lado más conservador, la panelista recalcó: "un hijo que no quiera tener contacto con su madre, igual le tiene que dar las comodidades a su madre".

Ventura, entonces, reaccionó: "La madre está huyendo de su propio hijo, porque ella tenía miedo de que Luis Miguel hiciera complicidad con su padre y quisieran eliminarla".

"Un hijo que no quiera tener contacto con su madre, igual le tiene que dar las comodidades. Usted está molesto que Luis Miguel y su entorno no tengan contacto con usted", fue la respuesta de Raquel. Para luego aplicar más presión al hombre: "a lo mejor yo puedo pensar que usted está muy molesto por que ni Luis Miguel ni su entorno se ha podido comunicar o a querido comunicarse con usted".

Ventura no se rindió e insistió en su postura, defendiéndose: "a usted le resultó fácil ubicarme. Me están llamando de Los Ángeles, de Miami, de Madrid, de Asturias. No veo que dificultad hay en ubicar a un periodista que hace 40 años está en el medio y es un periodista reconocido en la Argentina".

Fue Raquel quien zanjó definitivamente la conversación, recalcando que "discúlpeme, con todo respeto, a lo mejor a él no le interesa".