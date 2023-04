Muchos hemos visto a la actriz Rachel McAdams en diversas películas. La artista de origen canadiense, es una de las intérpretes más conocidas en la industria cinematográfica. Así mismo cabe señalar que, Rachel estuvo dos años con un receso profesional, donde no participó en ninguna cinta, y hace unos días, reveló que rechazó cinco películas que fueron un éxito. Descubre más detalles a continuación.

¿Cuáles son las películas que rechazó Rachel McAdams y fueron un gran éxito?

Los cinco films que Rachel McAdams rechazó participar, fueron estrenadas entre 2006 y 2008, y se convirtieron en grandes éxitos de taquilla, como Casino Royale (2006) donde iba a interpretar a Vesper Lynd (Eva Green), El diablo viste de Prada (2006) donde Anne Hathaway interpreta a Andy Sachs, Misión Imposible III (2006) donde la actriz personificaría a Julia, Iron Man (2008) donde Gwyneth Paltrow interpreta a Pepper Potts y Superagente 86 de película (2008) donde Anne Hathaway interpreta a la Agente 99.

Durante una entrevista con Bustle, la intérprete reveló las cintas que negó su participación.

“Ciertamente hay cosas como: Ojalá hubiera hecho eso. Pero doy un paso atrás y digo: Esa era la persona adecuada para eso”.

“Me sentí culpable por no capitalizar la oportunidad que se me brindaba, porque sabía que estaba en un lugar tan afortunado. Pero también sabía que no encajaba del todo con mi personalidad y lo que necesitaba para mantenerme cuerdo. Definitivamente hubo algunos momentos de ansiedad en los que me preguntaba si lo estaba tirando todo y por qué lo estaba haciendo. Me tomó años entender lo que intuitivamente estaba haciendo”.

¿Cuáles son algunos de los papeles que participó Rachel McAdams?

La intérprete canadiense tiene papeles que aún recordamos, como Regina George en Chicas malas (2004), la memorable película de amor El diario de Noa (2004) con su personaje Allie, también en el papel de Irene Adler en Sherlock Holmes (2009) y su secuela de Sherlock Holmes: Juego de sombras (2011), entre otras.

¿Cuál es la nueva película en la que participará Rachel McAdams?

La actriz se encuentra en el reparto del film Are You There God? It's Me, Margaret, dirigida por Kelly Fremon Craig, y que trata sobre la historia sobre una familia que se muda de la ciudad a los suburbios, en ese momento Margaret, de 11 años, navega por nuevas amistades, sentimientos y el comienzo de la adolescencia.