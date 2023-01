La Divina Comida, el exitoso espacio de conversación y cocina de CHV, regresó el 2022 con su nueva temporada, la cual incluyó locaciones internacionales y grandes invitados.

El nuevo ciclo reunió a rostros de la televisión nacional quienes serán los encargados de preparar una inolvidable cena para sus comensales y revelarán distintos momentos de su vida personal y laboral, compartiendo además de una cena realizada por ellos.

¿Qué día y a qué hora se estrenan los capítulos de La Divina Comida?

Los nuevos episodios del programa de CHV se estrenan los sábados a las 22.30 por las pantallas de Chilevisión.

¿Quiénes estuvieron en el episodio más reciente?

El episodio más reciente reunió a ganadores de temporadas anteriores, quienes se enfrentaron en la cocina. Pamela Leiva, Andrés Caniulef, Alejandro Chávez y Natalia Duco, fueron los comensales.

En el espacio, la actriz y humorista Pamela Leiva se refirió a la maternidad, señalando que “Los 40 años me pegaron, pero me pegaron de buena forma. Cuando se acercan los 40 años y empiezo a hacer un resumen para atrás, me he ido superando una y otra vez”.

“Cuando me preguntaban ‘¿quieres ser mamá?, yo (decía) ‘mmmm… ¿si?’. Nunca fue un ‘sí, es mi sueño’. Nunca”, respondió.

“Luego estoy en pareja, quedó embarazada, un embarazo que yo no esperaba”, comentó, añadiendo que en ese momento decidió tenerlo. "Fuimos a la primera ecografía, el papá se emocionó, y yo dije ‘uy, como si la guagua fuera de él’”, bromeó.

“Yo me sentí súper embarazada y también me di cuenta inmediatamente cuando ya ese embarazo no estaba. Dos semanas antes, yo tuve un aborto retenido”, reveló Pamela.

Continuando con su relato, señaló que "terminé abortando acá en mi casa, fue muy triste, doloroso y pospuse el embarazo mucho tiempo, y no quise nunca”.

“Cumplí 40 años, y no me veo a los 50 con un niño de 9, 10 años, no veo, porque no me veo realizada a través de eso”, expresó Leiva.