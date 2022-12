La Divina Comida reveló quiénes son los conocidos rostros que estarán presente en el nuevo episodio del programa de gastronomía y conversación de Chilevisión, en donde los participantes serán los encargados de preparar una inolvidable cena para sus comensales y revelarán distintos momentos de su vida personal y laboral.

¿Quiénes son los invitados de este sábado 3 de diciembre

En un especial de baile del programa de cocina, estarán presentes Fran García Huidobro, Rodrigo Díaz, Karen Connolly y Neilas Katinas.

Fran García-Huidobro se sincera

La comunicadora conversó en el programa de CHV sobre la relación que lleva con su ex pareja y padre de su hijo, Julio César Rodríguez y también comentó sobre los deudores de pensión de alimentos.

“Básicamente, los hombres abortan permanentemente cuando se van, cuando no paga la pensión alimenticia, o hay algunos que no ponen plata, pero no ven a los cabros chicos, nunca”, expresó, según recoge Página 7.

“Eso es un aborto, digo, para mi gusto, capaz que es muy fuerte la palabra, me da lata decir que yo soy privilegiada (…) porque el papá de mi hijo paga pensión alimenticia, lo cuida emocionalmente, psicológicamente, presencialmente”, agrego.

“Yo soy la ‘suertuda’ del grupo, pero no, perdóname, eso es lo que hay que hacer, y eso no convierte a Julio César en un hue… al que hay que hacerle un altar”.

Luego agregó sobre las responsabilidades parentales: “Cuando uno entiende que el fruto de esto son dos niños y que lo que nos importe nos convoca aquí, son esos niños y requieren comer, vestirse, tener una casa, pero además, requieren de una figura paterna, no existe la madre que pueda suplir a un padre”.