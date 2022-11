La Divina Comida reveló quiénes son los conocidos rostros que estarán presente en el nuevo episodio del programa de gastronomía y conversación de Chilevisión, en donde los participantes serán los encargados de preparar una inolvidable cena para sus comensales y revelarán distintos momentos de su vida personal y laboral.

¿Quiénes son los invitados de este sábado 26 de noviembre?

En esta nueva edición estarán presentes las actrices Mariana Derderian y Tamara Acosta, el periodista Francesco Gazzella y el escritor y presentador de TV Pablo Mackenna.

Pablo Mackenna se confiesa

Según recoge Página 7, el ex integrante de CQC se referirá a un complejo estado de salud que lo afectó hace algún tiempo. “Me mejoré de un cáncer, tuve mucha suerte de descubrirlo a tiempo, me salió un tumor en la vejiga, es cáncer de cigarro totalmente, el 98% de la gente que le da cáncer a la vejiga han sido fumadores”.

“Era un polvito que el cuerpo trata de botar y finalmente se queda pegado a unos silos”, expresó. El comunicador señala que dejó de fumar producto del diagnóstico. “Sí, lo dejé, pero ahora volví de hue…, y tengo que estar en control permanente. Es algo que te acompaña como un fantasmita, mi papá se murió de cáncer, mi abuelo se murió de cáncer”, señala.

Mariana Derderian y su veto en Nueva York

En el capítulo la actriz revelará una increíble anécdota que ocurrió hace un par de años. Según recoge BiobioChile, la actriz señaló: "Entré a un probador y estaba con siete pilchas. Y (me dijeron) 'no puede entrar más de tres', entonces yo encontré regia idea que todas las otras meterlas en mi bolso".

Debido a esto, un sensor detectó las prendas escondidas. "Pasé por un pasillo que según yo no pasaba nada y empieza a sonar 'tu, tu, tu, tu', y vienen tres gorilas. Me agarraron y me subieron al ascensor y me bajaron como al menos algo, y me revisaron completa hasta el celular".

"Finalmente le expliqué a la mina 'yo solo quería hacer esto' y después le dije 'te lo pago, te lo pago', porque me dijeron 'usted no va a entrar nunca más a esta tienda por 10 años'", señaló.