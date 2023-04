Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión, comenzó su esperada nueva temporada, en donde conocidos rostros estarán presente en el espacio que conduce Jean Philippe Cretton, para conversar sobre distintos aspectos de su vida laboral y personal.

¿Quiénes son los invitados del viernes 14 de abril?

La ganadora de MasterChef Celebrity y destacada deportista nacional, Natalia Duco, la actriz y presentadora argentina Yamila Reyna, el conductor de Contigo en La Mañana Julio César Rodríguez y el cantante nacional Kanela, vocalista de Noche de Brujas.

¿A qué hora se estrena?

El nuevo episodio del programa se estrena a las 22.30 por las pantallas de Chilevisión.

¿Quiénes estuvieron en el capítulo más reciente?

En el último episodio del programa estuvo presente María Eugenia "Kenita" Larraín, modelo, numeróloga y ex participante de Pelotón, Hans Malpartida, comediante más conocido como 'Miguelito', ex integrante de Morandé con Compañía y protagonista de la serie 'Paola y Miguelito'; Karen Bejarano, cantante nacional, ex integrante de Mekano y ganadora de El Discípulo del Chef y Roberto Cox, periodista de CHV.