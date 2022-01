¿Quién es la Máscara? | ¿Por qué no se emitirá el programa de Chilevisión esta semana?

La noche del lunes, muchos esperaban ver un nuevo capítulo de ¿Quién es la Máscara? Pero eso no sucedió. Por eso la pregunta es válida: ¿Por qué no dieron el programa de los corpóreos? Y puedes ser incluso más amplia: ¿Por qué no se emitirá el programa de Chilevisión esta semana? Aquí te contamos...

La apuesta televisiva encabezada por Julián Elfenbein pone a distintas celebridades a competir caracterizadas con disfraces únicos, coloridos y de gran tamaño, quienes cantarán cada semana frente a un jurado. Eso para que los evaluadores, junto al público, deberán averiguar quién se esconde detrás de esos trajes.

Los evaluadores son: Cristián Riquelme, ex jurado de Yo Soy; la periodista y conductora de Chilevisión Noticias, Macarena Pizarro; la actriz de cine, teatro y televisión María Elena Swett; y el periodista y conductor de televisión Cristián Sánchez.

¿Quién es la Máscara? | ¿Por qué esta semana no dan el programa de Chilevisión?

Con la llegada de 2022 también debutan múltiples cambios en las parrillas programáticas de la televisión abierta chilena. Pero así como algunos canales ajustarán su oferta la segunda semana de enero, Chilevisión optó por marcar sus pautas desde un principio.

El domingo pasado estrenó Doctor Milagro, la serie turca largamente promocionada por la estación de ViacomCBS, y la verdad es que fue un éxito.

La nueva producción internacional durante su transmisión entre las 22:50 y las 00:22 horas alcanzó 13,8 puntos de rating online, posicionándose en el primer lugar de la sintonía.

En el mismo horario, Canal 13 se quedó con el segundo lugar al alcanzar 9,7 unidades gracias a la gran final de Masterchef Celebrity; Mega en tercer puesto 7,3 unidades; y TVN marcó 3,8.

Ante tales resultados, el plan de Chilevisión para estrenar con todo esta producción se hizo aún más claro: el drama médico se tomó el horario de ¿Quién es la Máscara? al menos esta semana.

Según confirmaron a RedGol desde el mismo canal, el programa de los corpóreos recién volverá con nuevos episodios la próxima semana; esto esperando reforzar la presencia de Doctor Milagro en su programación.

La historia sigue a Ali, a quien su padre lo entrega en adopción, lo que lo lleva a crecer en un ambiente de carencias a través de distintos orfanatos, pero a pesar de las dificultades se gradúa en la facultad de medicina con el primer lugar y logra ingresar a un hospital privado como cirujano asistente.

Doctor Milagro es la versión turca de la exitosa serie norteamericana The Good Doctor que, a su vez, adaptó la homónima serie coreana original que dio inicio a la historia del doctor superdotado.