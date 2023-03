Aquí se Baila finalmente regresó a la pantalla con su esperada nueva temporada, la cual inició con todo su extenuante competencia. Con tan solo un puñado de capítulos emitidos, ya se reveló quién es la conocida modelo que se convirtió en la segunda eliminada.

La primera eliminada del espacio fue Paz Bascuñán, quien decidió restarse de la competencia debido a una lesión que le impide seguir en el programa. Tras el anunció, la actriz señaló que la pasó muy bien durante la competencia. "Estas dos semanas de ensayo fueron un regalo y las agradezco mucho”, expresó.

Para luego agregar: "Me encantaría volver al programa en el futuro, porque es lejos la pega más entretenida que he tenido. Imagínate dedicarle todo el día a tu afición favorita”.

¿Quién es la nueva eliminada de Aquí se Baila?

Tras una intensa competencia, la modelo argentina Rocío Marengo no logró convencer al jurado compuesto por Karen Connolly, Neilas Katinas y Agustín Pachano, convirtiéndose en la nueva eliminada del espacio de Canal 13.

Al momento de despedirse, la ex participante de El Discípulo del Chef impactó al confesar que se retira de la televisión, al menos por ahora, ya que se irá a vivir a Miami con su pareja.

“Ya vengo pensando hace mucho esto. En principio es un año sabático, lo tengo pensado hace mucho y siempre aparecían nuevos proyectos y me daba pena y lo posponía, son 20 años de trabajo sin parar entre ambos países (Chile y Argentina).

Luego agregó: "Me adapté a todo, pero ahora hay que parar. Me voy a vivir a Miami, este es mi último proyecto... me voy en mayo a vivir con mi novio a Estados Unidos”, expresó.