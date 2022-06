Star Plus | ¿Cuáles son los estrenos del streaming para el mes de junio?

La plataforma de streaming Star Plus reveló recientemente la lista de películas y series que debutarán en el servicio de streaming durante este nuevo mes que recién comienza, los que están pensados especialmente para el público maduro.

Junio traerá grandes estrenos, especialmente en el ámbito de las series, pese a ello, no se quedará atrás con las películas. Una de las producciones más esperadas es la tercera temporada de Love, Victor, serie que no solo tendrá al protagonista decidiendo con quién quiere estar, sino también quién quiere ser.

También se estrenará la segunda temporada de Only Murders in the Building, serie protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short, que sigue a tres extraños que comparten una obsesión por las historias de asesinatos.

En el caso de las películas, durante este mes llegará Crush, cinta que mostrará a una joven aspirante a artista que se ve obligada a unirse al equipo de atletismo. Esto lo usará como una oportunidad para perseguir a la chica de la que siempre ha estado enamorada, el problema es que se enamorará de una compañera de equipo de manera inesperada.

¿Qué películas y series llegan a Star Plus durante junio?

The Orville: Nuevo Horizontes

Fecha de estreno: 2 de junio

Orgullo y Seducción

Fecha de estreno: 3 de junio

El Galán. La TV cambió, él no

Fecha de estreno: 8 no junio

Family Guy (10 capítulos temporad 20)

Fecha de estreno: 8 de junio

Actividad Paranormal: Vínculos Familiares

Fecha de estreno: 10 de junio

Love, Victor 3

Fecha de estreno: 15 de junio

Crush

Fecha de estreno: 17 de junio

Las Rojas

Fecha de estreno: 17 de junio

American Crime Story: Impeachment

Fecha de estreno: 22 de junio

Single Drunk Female

Fecha de estreno: 22 de junio

Only Murders in the Building 2

Fecha de estreno: 28 de junio