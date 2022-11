La polémica adquisición de parte de Elon Musk no ha sido el único problema que ha tenido Twitter en los últimos días. El despido masivo de empleados en la compañía está comenzando a evidenciar sus consecuencias, después de que cientos de usuarios publicaran películas completas en la plataforma, aprovechando que la política de derechos de autor no está siendo aplicada como corresponde.

El fenómeno partió el fin de semana, cuando un usuario de la plataforma se viralizó al compartir la totalidad de The Fast and the Furious: Tokyo Drift, objetivo que consiguió publicando fragmentos de 2 minutos, y un total de más de 50 tweets.

Lo que comenzó como un mito, posteriormente llegó a medios como The Hollywood Reporter, Forbes y especializados como Mashable, los que reportaron que tras la masividad del impacto de las publicaciones, la cuenta fue suspendida. Sin embargo, esto no afectó a los clips que ya había sido compartidos en múltiples ocaciones.

En tanto, otros usuarios publicaron la película Hackers, de 1995, y la película Avatar, de 2009, las cuales también fueron eliminadas.

¿Qué está pasando en Twitter? ¿Por qué se publicaron películas en la red social?

Los hilos con las películas más reconocidas se han vuelto virales, suceso que condujo a su eliminación.

Pero algunas entregas como Need for Speed y la película japonesa de superhéroes Kamen Rider Heisei Generations Forever todavía se pueden ver en Twitter. A eso se suma que están posteando programas de televisión, como los episodios de Bob Esponja.

Por el momento no han habido reacciones de parte de Twitter, mientras que sus Términos de Servicio se establece que "Twitter responderá a las denuncias de supuestas infracciones de derechos de autor, como denuncias sobre el uso no autorizado de una imagen con derechos de autor como foto de perfil o de encabezado, denuncias sobre el uso no autorizado de un video o una imagen con derechos de autor cargados a través de nuestros servicios de alojamiento de medios, o Tweets que contengan enlaces a materiales presuntamente infractores".

El mayor inconveniente para la plataforma ahora, es que todo apunta a que están funcionando con un equipo ultra reducido para mantener activos sus servidores, por lo que varios aspectos en torno a su funcionamiento podrían verse afectados.