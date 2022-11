Duran Duran llamó la atención el fin de semana, después de que se presentaran a su inducción al salón de la fama del Rock N' Roll sin contar con su guitarrista emblemático, Andy Taylor.

Cuando todos los miembros de la banda aparecieron en la ceremonia, evidentemente llamó la atención la ausencia de Taylor que detonó inmediatamente las especulaciones.

Así, finalmente fue el vocalista, Simon Le Bon, quien reveló las razones de toda la situación, al leer una carta escrita por el propio Taylor, donde reveló que sufre de cáncer de próstata en etapa 4 y que los médicos no le dan ninguna esperanza.

¿Qué cáncer tiene Andy Taylor de Duran Duran?

"Hace poco más de cuatro años me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa 4. Aunque mi condición actual no es una amenaza inmediata para la vida, no hay cura", indicaba la misiva del guitarrista.

Y continuó con unas disculpas sobre su ausencia: "realmente lo siento. Que no quede ninguna duda de que estaba entusiasmado con todo el asunto, ¡incluso compré una guitarra nueva! Estoy muy orgulloso de estos cuatro hermanos; estoy asombrado por su durabilidad y estoy encantado de aceptar este premio. A menudo dudaba que llegaría el día. Estoy muy contento de estar aquí para ver el día".

Le Bon más tarde resaltó la continuidad de la banda, porque eso es lo que quiere Taylor, aún sin él en la formación.

"Uno de nuestra familia no estará presente por mucho tiempo. Queremos mucho a Andy. No me quedaré aquí llorando ni nada, eso sería inapropiado, pero así es como me siento", puntualizó el vocalista.