Este viernes Prime Video dio a conocer los títulos que llegarán al servicio de streaming durante agosto, mes que, al igual que los anteriores, promete sorprender a los usuarios con nuevas historias.

Una de las series más esperadas para este nuevo mes es Noticia de un secuestro, que sigue el calvario que tuvo que vivir un grupo de víctimas - Diana Turbay, Maruja Pachón, Marina Montoya y Beatriz Villamizar - quienes fueron secuestradas en la década de los 90 por narcotraficantes colombianos.

En el caso de las películas, destacan Némesis y 13 Vidas. La primera muestra la vida de un superhéroe que se mantiene en las sombras escondido hasta que un vecino que sospecha de él, intenta convencerlo de salvar la ciudad, mientras que la segunda cuenta la historia real de un misión de rescate que ocurrió en Tailandia, donde un grupo de niños y su entrenador quedaron atrapados en unas cuevas.

Si quieres conocer todos los títulos y sus fechas de estreno, continúa leyendo.

Prime Video | ¿Qué series y películas se estrenarán durante agosto?

4 de agosto

All or Nothing: Arsenal

5 de agosto

Doblemente embarazada 2

13 Vidas

12 de agosto

Noticia de un Secuestro

A League of Their Own

Todo por Lucy (segunda temporada)

Los Locos Adams 2

14 de agosto La Vida Secreta de tus Mascotas

19 de agosto

Making the Cut (tercera temporada)

26 de agosto

Némesis