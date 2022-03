La 94 edición de los premios de la Academia está solo a horas de realizarse, en donde The Power of the Dog encabeza la lista de nominados con 12 nominaciones. Bestia, el cortometraje dirigido por el chileno Hugo Covarrubias obtuvo una nominación en la categoría mejor cortometraje animado.

Dune también destaca entre los elegidos con un total de 10 nominaciones, incluida la de mejor película, pero la película quedó fuera de las categorías de dirección y actuación.

West Side Story y Belfast obtuvieron siete nominaciones, mientras que King Richard fue nominado en seis categorías.

Las anfitrionas de este año son las actrices Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall, quienes serán las encargadas de conducir la ceremonia más importante de Hollywood la cual se realizará este domingo 27 de marzo.

Revisa el listado completo de nominados.

MEJOR PELÍCULA

'Belfast'

'CODA'

'No mires arriba'

'Drive My Car'

'Dune'

'El método Williams'

'Licorice Pizza'

'El poder del perro'

'West Side Story'

'El callejón de las almas perdidas'

MEJOR DIRECCIÓN

Kenneth Branagh por 'Belfast'

Ryûsuke Hamaguchi por 'Drive My Car'

Paul Thomas Anderson por 'Licorice Pizza'

Jane Campion por 'El poder del perro'

Steven Spielberg por 'West Side Story'

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Jessica Chastain por 'Los ojos de Tammy Faye'

Olivia Colman por 'La hija oscura'

Penélope Cruz por 'Madres paralelas'

Nicole Kidman por 'Being the Ricardos'

Kristen Stewart por 'Spencer'

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Javier Bardem por 'Being the Ricardos'

Benedict Cumberbatch por 'El poder del perro'

Andrew Garfield por 'Tick, Tick, Boom'

Will Smith por 'El método Williams'

Denzel Washington por 'La tragedia de Macbeth'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Jesse Buckley por 'La hija oscura'

Ariana DeBose por 'West Side Story'

Kirsten Dunst por 'El poder del perro'

Judi Dench por 'Belfast'

Aunjanue Ellis por 'El método Williams'

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ciaran Hinds por 'Belfast'

Troy Kotsur 'CODA'

Jesse Plemons por 'El poder del perro'

Kodi Smit-McPhee por 'El poder del perro'

J.K Simmons por 'Being the Ricardos'

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

'Drive my car' (Japón)

'Flee' (Dinamarca)

'Fue la mano de Dios' (Italia)

'Lunana: A Yak in the Classroom' (Bután)

'La peor persona del mundo' (Noruega)

MEJOR GUION ORIGINAL

Kenneth Branagh por 'Belfast'

Adam McKay y David Sirota por 'No mires arriba'

Zach Baylin por 'El método Williams'

Paul Thomas Anderson por 'Licorice Pizza'

Joachim Trier y Eskil Vogt por 'La peor persona del mundo'

MEJOR GUION ADAPTADO

Jane Campion por 'El poder del perro'

Jon Spaihts, Denis Villeneuve y Eric Roth por 'Dune'

Sian Heder por 'CODA'

Maggie Gyllenhaal por 'La hija oscura'

Ryûsuke Hamaguchi y Takamasa Oe por 'Drive My Car'

MEJOR BANDA SONORA

'Madres paralelas' (compuesta por Alberto Iglesias)

'No mires arriba'

'Dune'

'Encanto'

'El poder del perro'

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Be Alive de 'El método Williams'

Dos oruguitas de 'Encanto'

No Time to Die de 'Sin tiempo para morir'

Down to Joy de 'Belfast'

Somehow You Do de '4 días'

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Los Mitchells contra las máquinas'

'Encanto'

'Flee'

'Luca'

'Raya y el último dragón'

MEJOR DOCUMENTAL

'Ascension'

'Attica'

'Flee'

'Summer of Soul (...or, when the revolution not be televised)'

'Writing With Fire'

MEJOR MONTAJE

'No mires arriba'

'Dune'

'El método Williams'

'El poder del perro'

'Tick, Tick … Boom!'



MEJOR FOTOGRAFÍA

'Dune'

'El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley)'

'El poder del perro'

'La tragedia de Macbeth'

'West Side Story'

MEJORES EFECTOS VISUALES

'Dune'

'Free Guy'

'Sin tiempo para morir'

'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'

'Spider-Man: No Way Home'

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

'Cruella'

'Cyrano'

'Dune'

'El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley)'

'West Side Story'

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

'The Windshield Wiper'

'Bestia'

'Affairs of the Art'

'Boxballet'

'Peti Roja'

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

'Audible'

'Lead Me Home'

'The Queen of Basketball'

'Three Songs for Benazir'

'When We Were Bullies'

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

'Ala Kachuu - Take and Run'

'The Dress'

'The Long Goodbye'

'On my mind'

'Please hold'

MEJOR SONIDO

'Belfast'

'Dune'

'Sin tiempo para morir'

'El poder del perro'

'West Side Story'

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'El rey de Zamunda'

'Cruella'

'Dune'

'Los ojos de Tammy Faye'

'La casa de Gucci'